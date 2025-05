Corpus Christi é feriado? Veja quais capitais aderem à data e quando será

O dia 19 de junho, quando é celebrado Corpus Christi, costuma gerar dúvidas nas pessoas sobre ser feriado ou ponto facultativo. A data não é considerada feriado nacional, sendo decretado ponto facultativo, ou seja, os estados e municípios podem decidir por autonomia própria se será feriado local ou não. Pesquisas sobre Corpus Christi estão em alta no Google Trends nesta terça, 20.

Qual é o próximo feriado nacional do ano?

O próximo feriado nacional de 2025 será a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Antes, no dia 19 de junho, é celebrado Corpus Christi, data que apesar de ser ponto facultativo, não sendo considerada feriado nacional, é decretado feriado municipal em muitas cidades.

Posso ser obrigado a trabalhar no feriado?

Sim, apesar da data ser considerada feriado, a legislação abre exceções para serviços considerados essenciais. O empregado que trabalhar no feriado tem o direito de receber remuneração em dobro ou compensação com folga em outro dia.

Os empregados que trabalham no ponto facultativo ganham folga ou salário em dobro?

Os benefícios como folgas e salário em dobro só são concedidos para servidores públicos em datas de ponto facultativo. Para trabalhadores do setor privado, os empregadores não têm obrigação de conceder a remuneração dobrada ou folgas compensatórias em outras datas.

Próximos feriados nacionais de 2025:

Junho

19 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro, domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro, domingo – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro, terça-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro, domingo – Finados (feriado nacional)

15 de novembro, sábado – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de novembro, quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de novembro, quinta-feira – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro, quarta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)