Cristiane Brasil diz que Fábio de Melo é gay e expõe suposto affair do padre

A ex-deputada federal Cristiane Brasil usou as redes sociais nesta terça-feira (21/5) para expor as intimidades do padre Fábio de Melo. Ela insinuou que o religioso é gay e deu detalhes da vida pessoal dele.

“Esse aí tem que largar a batina urgente e assumir a vida sexual ativa e homossexual”, disse. Ela ainda fez questão de dizer que o religioso está pecando há anos. “Até homem casado ele namorava em Petrópolis. Sei nomes e tudo. Aliás, a fofoca era pesada! Imagina, cidade do interior”, complementou, adicionando risos ao texto. Em seguida, Cristiane publicou uma foto de Fábio de Melo ao lado do advogado Gabriel Chalita, amigo próximo do padre, insinuando que os dois tinham um caso, e finalizou com mais uma provocação ao religioso. “Não tenho nada contra a orientação sexual de ninguém, mas não dá para viver essa mentira e ainda acabar com a vida dos outros e ficar dando uma de santo não! Se ele é uma figura pública tem que arcar com a responsabilidade”, exclamou. Padre Fábio de Melo desabafa e diz que está “a um passo de desistir” Na última terça-feira (20/5), Fábio de Melo usou o Instagram para lamentar as polêmicas envolvendo o nome dele. Para quem não tem acompanhado, o padre protagonizou uma discussão em um estabelecimento de Joinville, em Santa Catarina. Exposto pelo famoso na internet por causa do preço errado de um doce de leite, o gerente de uma popular cafeteria foi mandado embora do trabalho. Por causa da atitude, o global passou a receber uma série de críticas e precisou se pronunciar ao público. “As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos”, disparou. “Ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece”, seguiu desabafando. O religioso, que luta conta a depressão, preocupou os seguidores ao relatar que está perto de desistir, mas sem especificar o motivo. “Eu estou a um passo de desistir. Proteja se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou, o mundo virtual”, finalizou.