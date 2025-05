Cuidado e acolhimento: Via Verde Shopping sedia campanha de doação de sangue nesta quinta-feira

Com foco na solidariedade e no cuidado com o próximo, o Via Verde Shopping recebe nesta quinta-feira, 29 de maio, a campanha de doação de sangue “Gotas de Vida”, das 15h às 20h. A ação é organizada em parceria com o Hemoacre e conta com a mobilização dos estudantes do segundo período de Enfermagem da Uninorte, por meio do projeto educacional INOVA Nurse, idealizado pelo professor Celso Ritter.

A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques do banco de sangue do Hemoacre, especialmente neste período de baixa nas doações. Mais do que uma ação solidária, a campanha é uma oportunidade de aproximar a comunidade desta importante causa e incentivar a responsabilidade coletiva em torno da saúde pública.

Durante a ação, uma unidade móvel do Hemoacre estará instalada no estacionamento do shopping. Profissionais de saúde estarão no local para acolher os doadores, realizar a triagem e efetuar a coleta de forma segura, rápida e confortável.

De acordo com Daniel Ferreira, coordenador de Marketing do Via Verde Shopping, a campanha reforça o papel social do empreendimento.

“O Via Verde Shopping é, antes de tudo, um espaço voltado para as pessoas. Por isso, fazemos questão de apoiar ações como essa, que cuidam da vida e mobilizam a comunidade em torno de um propósito maior. Queremos que todos se sintam acolhidos e parte dessa corrente do bem,” destaca.

Quem pode doar sangue?

Pessoas entre 16 e 60 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de responsável);

Peso superior a 50 kg;

Estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores);

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;

Apresentar documento oficial com foto.

Alguns impedimentos temporários e definitivos incluem:

Sintomas gripais, febre, gravidez, amamentação recente, tatuagens e piercings recentes, consumo de álcool, doenças transmissíveis pelo sangue e uso de drogas injetáveis, entre outros critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao shopping dentro do horário da campanha e seguir as orientações da equipe de saúde presente.

Com uma estrutura preparada para receber bem seus visitantes, o Via Verde Shopping convida a todos que estejam aptos a doar a se unirem a esse gesto de cuidado e solidariedade. Uma simples atitude pode fazer toda a diferença na vida de quem mais precisa.

