Deputada Dra Michelle Melo cobra urgência no PCCR da saúde e alerta para colapso

Na manhã desta terça-feira (27), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), a deputada Dra. Michelle Melo fez um pronunciamento contundente em defesa da categoria da saúde, que mais uma vez pede socorro ao governo do estado. “Recebi uma mensagem forte e simbólica: ‘Nosso estado está sem socorro’. Essa é a realidade enfrentada por quem está na linha de frente da saúde pública acreana”, afirmou a parlamentar.

A declaração acontece em meio a um clima de tensão, após decisão da Assembleia Geral dos servidores da saúde de deflagrar greve, caso até o dia 17 de junho o governo não envie à ALEAC a proposta do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

Dra. Michelle Melo destacou que o temor da categoria é perder a oportunidade de discutir o PCCR dentro da margem permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Durante entrevista à imprensa, a deputada reiterou seu compromisso com os profissionais da saúde e alertou para o risco de desvalorização desses servidores que foram essenciais durante a pandemia da Covid-19.

“Muitos estão adoecendo, física e emocionalmente, e à beira da aposentadoria. A valorização não pode ficar só no papel”, enfatizou.

Sobre o gargalo da isonomia dentro do PCCR, especialmente entre os servidores de nível superior, Dra. Michelle relatou ter participado de reunião recente com o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, e com a secretária Ana Cristina, onde foi discutida uma nova proposta mais justa para todas as categorias.

“Meu compromisso é com a saúde. Não apoiarei nada que não esteja em consonância com os profissionais que atuam diariamente salvando vidas”, garantiu.

A parlamentar ainda destacou a importância de se estabelecer prioridades políticas com base na vida.

“A saúde é vida. Outras categorias também precisam, mas temos que reconhecer o papel fundamental da saúde, principalmente após tudo que vivemos na pandemia”, concluiu.

A expectativa agora se volta para a Secretaria de Saúde e o envio imediato da proposta revisada do PCCR à ALEAC. Caso contrário, o estado poderá enfrentar mais uma paralisação nos serviços de saúde, agravando ainda mais o cenário já crítico do setor.

Texto: Max Bienne Lima

Assessoria de comunicação da Deputada Dra Michelle Melo