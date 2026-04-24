Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes exigidos

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia, nesta sexta-feira (24), um total de 207 vagas de emprego para diversas áreas na capital, Rio Branco, sendo 90 delas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter cadastro no Sine. Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor.

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Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado de forma prática pelo WhatsApp. Os números disponíveis para contato são:

(68) 3324-1519

(68) 3223-6502

(68) 3224-5094

0800-647-8182

Quem optar pelo atendimento presencial pode se dirigir ao Sine Acre, localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro de Rio Branco.

As vagas são rotativas, e o preenchimento pode variar ao longo do dia. Para mais informações, os candidatos podem consultar os canais de atendimento ou visitar o Sine diretamente.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS – 24 DE ABRIL DE 2026 (1)