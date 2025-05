Deputado Ulysses comanda audiência decisiva sobre porte de arma para vigilantes nesta quarta

O deputado federal Coronel Ulysses (UB-AC) será o responsável por conduzir uma audiência pública decisiva nesta quarta-feira, 21 de maio, na Câmara dos Deputados. O tema central será o porte de arma para os vigilantes, uma pauta urgente e de extrema relevância para a segurança privada e para a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente da proteção patrimonial em todo o Brasil.

A audiência acontecerá às 14:30h no horário do Acre e 16:30h no horário de Brasília, e contará com a presença de representantes da categoria, parlamentares, especialistas em segurança e autoridades do setor. O evento é mais um desdobramento da atuação firme do deputado em defesa da regulamentação e do fortalecimento do setor de segurança privada.

“Esses profissionais lidam com risco real todos os dias, protegendo vidas e patrimônios. Precisamos avançar no debate sobre o porte de arma para garantir mais segurança jurídica e dignidade à categoria”, declarou Coronel Ulysses, que tem sido uma das principais vozes no Congresso Nacional em defesa dos vigilantes.

A iniciativa faz parte do compromisso permanente do parlamentar com os trabalhadores da segurança, com os quais tem mantido diálogo constante durante suas agendas no Acre e em Brasília. A audiência será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara dos Deputados e é aberta à participação da sociedade.