Deracre instala escada de marinheiro e faz novos reparos na Passarela Joaquim Macedo; entenda

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) segue com os trabalhos de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, localizada no centro de Rio Branco.

As equipes atuam na sustentação dos pilares da estrutura, além da confecção, pintura e instalação da escada de marinheiro — uma estrutura metálica vertical que dá acesso ao sistema de para-raios, essencial para garantir a segurança durante as futuras manutenções.

O Deracre também realiza o macaqueamento das estacas, técnica que utiliza macacos hidráulicos para sustentar temporariamente a estrutura, permitindo intervenções seguras na fundação. Em seguida, será feita a limpeza e escavação ao redor do bloco, a fim de alcançar os perfis metálicos provisórios, que são retirados com o auxílio de macacos hidráulicos.

Com a base preparada, os trabalhadores realizam a locação das fôrmas — moldes utilizados para dar forma ao concreto — e executam a concretagem das novas estacas metálicas, reforçando os pilares da passarela.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, visitou o local da obra.

“A Passarela Joaquim Macedo é um ponto importante de travessia no centro da cidade, e esse reforço estrutural é fundamental para garantir a segurança de quem circula por ali todos os dias. Seguimos trabalhando com responsabilidade e planejamento”, afirmou.