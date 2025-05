Detento que sofreu infarto na Penitenciária de Cruzeiro do Sul morre no Hospital do Juruá

Bruno de Souza Teixeira, conhecido como “Galvão”, faleceu no início da noite de segunda-feira (26), no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A informação foi confirmada por familiares e divulgada pelo portal AgoraAcre.

Relembre o caso

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), o infarto ocorreu na segunda-feira, 19de maio, durante o banho de sol na Penitenciária de Cruzeiro do Sul. Bruno passou mal e desmaiou, sendo prontamente socorrido pelos policiais de plantão, que iniciaram os primeiros atendimentos até a chegada da equipe médica.

Após o atendimento inicial, Bruno foi transferido para o Hospital Regional do Juruá, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços da equipe médica, seu estado de saúde se agravou, levando ao óbito nesta segunda-feira.

Segundo fontes extraoficiais, apontam que o episódio pode ter sido causado por uma possível overdose. Segundo relatos, o preso apresentava sinais de uso de entorpecentes no momento em que foi encontrado. Exames foram realizados no hospital e devem confirmar se a causa foi, de fato, o uso de drogas.

No domingo (18), um dia antes do incidente, uma mulher foi flagrada tentando entrar na unidade prisional com cerca de 60 gramas de entorpecente escondidos nas partes íntimas.