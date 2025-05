Diretora mostra objeto íntimo dentro de escola infantil e vídeo viraliza; confira

Um vídeo gravado dentro de uma escola pública de educação infantil em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, gerou grande repercussão nas redes sociais e acabou resultando no afastamento da diretora da unidade. A gravação mostra a servidora exibindo um pênis de borracha para uma colega em frente a uma sala de aula, durante o expediente.

O caso aconteceu na Escola Municipal do bairro Alto União. Nas imagens, a diretora chama outra funcionária até a porta da sala e, com tom de brincadeira, exibe o objeto. A colega se surpreende e questiona de onde aquilo veio. Apesar do tom descontraído entre as duas, o episódio revoltou pais e responsáveis pelas crianças, que criticaram a atitude considerada inapropriada dentro do ambiente escolar.

A prefeitura confirmou o afastamento da diretora nesta sexta-feira (23), após ela ser ouvida. Além disso, foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o ocorrido. Outros dois servidores também estão sendo investigados por envolvimento na situação.

