dona-de-mim:-jaques-descobre-segredo-guardado-a-7-chaves-por-abel

Jaques (Marcello Novaes) descobre segredo guardado a 7 chaves por Abel (Tony Ramos) em Dona de Mim, novela das sete da Globo.

Leia também

A partir de informações do portal Notícias da TV e de apurações feitas pela equipe especializada do TV Foco em novelas, detalha agora as viradas no folhetim.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.