Dupla é presa com armas, droga e motocicleta em Epitaciolândia

Dois homens foram presos e materiais ilícitos foram apreendidos durante uma operação realizada pela equipe do GIRO, do 5º Batalhão da Polícia Militar, na Vila Nary Bela Flor, localizada a cerca de 9 km do município de Epitaciolândia. A ação foi desencadeada após denúncias de moradores relatando perturbação da ordem pública na comunidade.

Durante patrulhamento na entrada da vila, os policiais localizaram um homem identificado como Daniel, que estava sob uma árvore, próximo a um casebre de propriedade da empresa Pedra Norte. Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir para uma área de mata, mas foi contido pela guarnição. Contra Daniel havia um mandado de prisão em aberto. Ele sofreu escoriações leves na tentativa de fuga.

Questionado sobre uma arma de fogo que teria sido vista com ele, o suspeito indicou que o armamento estava escondido dentro do casebre. Com autorização da esposa de Daniel, os policiais fizeram buscas no local e encontraram três munições de calibre 9mm, cinco cigarros de maconha e dois celulares.

As diligências continuaram após a esposa do suspeito relatar que um segundo homem, identificado como Rodney, havia escondido a arma em uma área de mata. Ele foi localizado com uma munição calibre .22 e levou os policiais até o local onde estava a pistola 9mm. Ambos foram detidos em flagrante.

Durante a ocorrência, uma motocicleta de origem estrangeira e sem placa foi apreendida. O veículo possuía características semelhantes às utilizadas em ações criminosas por integrantes de facções, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que levantou suspeitas sobre possível envolvimento dos presos com o crime organizado.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foram adotados os procedimentos legais.

O comandante da operação destacou a importância da participação dos moradores no sucesso da ação. Segundo ele, as denúncias foram fundamentais para o planejamento e execução da operação, que teve como resultado a retirada de suspeitos que vinham causando transtornos à comunidade.

A Polícia Militar informou que o patrulhamento será intensificado na região e reforçou o pedido para que a população continue colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima por meio dos canais oficiais da corporação.