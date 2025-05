É oficial: Eduardo Ribeiro e Tio Pablo anunciam saída do PSD após carta de Petecão

Os deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense anunciaram à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (27), que estão prestes a deixar o Partido Social Democrata (PSD).

A decisão foi tomada após os dois receberem uma carta de anuência da legenda, assinada pelo senador e presidente do partido no Acre, Sérgio Petecão.

Eduardo afirmou que o PSD pretende formar uma chapa de deputados sem mandato em 2026 — o que deixa de fora os dois parlamentares da Aleac.

“Deixo o PSD com muita gratidão e carinho no coração. Tenho uma história com o partido e a decisão de sair vem após uma decisão do diretório de seguir com um rumo diferente do meu, fazendo uma chapa de deputado estadual com candidatos sem mandato”, disse Eduardo.