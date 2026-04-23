A cidade de Sena Madureira vive uma situação crítica no que diz respeito à estrutura para sepultamentos. O único cemitério público do município, o Cemitério São João Batista, conta atualmente com apenas 10 gavetas disponíveis, o que acende um alerta para a necessidade urgente de ampliação ou construção de um novo espaço adequado.

Sem áreas disponíveis para sepultamentos diretamente no solo há anos, o município passou a adotar, ainda em 2017, o sistema de gavetas durante a gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim. A medida, na época, amenizou temporariamente o problema, permitindo que novas estruturas fossem construídas ao redor do cemitério já existente.

No entanto, quase uma década depois, a solução chegou ao limite. As centenas de gavetas implantadas ao longo dos anos foram gradativamente ocupadas, e hoje já não há mais espaço físico para expansão dentro da área atual. O cenário levanta preocupações não apenas logísticas, mas também humanitárias, já que famílias podem enfrentar dificuldades para realizar sepultamentos dignos em um futuro próximo.

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Diante desse quadro, cresce a cobrança por parte da população para que o poder público municipal elabore, com urgência, um projeto voltado à construção de um novo cemitério. Especialistas apontam que, além da escolha de uma área adequada, é necessário planejamento ambiental, regularização fundiária e infraestrutura mínima para garantir um serviço essencial à população.

Outro ponto que chama atenção é a falta de posicionamento oficial até o momento. A reportagem tentou contato com representantes da administração municipal, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para que a prefeitura se manifeste sobre quais medidas estão sendo estudadas para enfrentar o problema.

Enquanto isso, moradores seguem apreensivos diante da possibilidade de um colapso completo no sistema funerário local, o que reforça a urgência de ações concretas e planejamento a curto prazo.