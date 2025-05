Eduardo Sterblitch revela desejo sexual dos fãs por Freddie Mercury Prateado

O ator e comediante Eduardo Sterblitch confessou, durante sua participação no “Papo de Segunda”, exibido pelo canal GNT nesta segunda-feira (27/5), que seus personagens costumam mexer com o desejo do público. Ele afirmou que muitas pessoas já expressaram vontade de transar com o Freddie Mercury Prateado, figura icônica criada no programa “Pânico na TV”. Ainda assim, segundo ele, o papel que mais despertou o interesse do público masculino foi o de Sérgio, o vilão da série “Os Outros”, disponível no Globoplay.

“Acho que o Sérgio é o primeiro personagem, depois do Prateado que também tinha bastante gente que queria transar com ele. O Sérgio talvez seja o personagem que mais fez sucesso com homem”, contou Sterblitch, arrancando risadas da bancada.

O fascínio pelos vilões, segundo o ator, vai além da aparência ou do carisma. Ele acredita que o segredo está na maneira como esses personagens transitam pelo mundo: “Todo o vilão dá inveja nas outras pessoas, que são vilões ou não, mas pela questão da liberdade. Acho que eles não têm preocupações morais que a grande maioria da população têm, de querer se sentir enquadrado e aceito. O vilão não se importa para instituição policial, para instituição da igreja, do colégio, da família. Ele está acima disso”, avaliou Sterblitch.