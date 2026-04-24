Com o fim do contrato, acesso às dependências da TV Globo foi bloqueado de forma instantânea para os apresentadores

A virada desta quinta para sexta-feira (24) marcou o encerramento oficial da trajetória de três nomes conhecidos na TV Globo. Exatamente à meia-noite, os contratos de Vinicius, Aline e Foquinha chegaram ao fim, resultando no desligamento imediato dos profissionais da emissora carioca.

O encerramento do vínculo foi acompanhado por protocolos internos rígidos de segurança. Com o fim da validade jurídica dos acordos, os crachás de acesso dos três apresentadores foram cancelados de forma automática, impedindo o ingresso nas sedes da empresa e nos Estúdios Globo a partir das primeiras horas de hoje.

Desligamento Institucional

A medida encerra o ciclo de prestação de serviços do trio, que não teve os contratos renovados para a próxima temporada. O cancelamento imediato das credenciais reforça o cumprimento estrito dos prazos estabelecidos entre as partes, sem períodos de transição ou extensões de permanência.

Até o momento, não foram detalhados os próximos passos profissionais de Vinicius, Aline e Foquinha, nem se houve negociações prévias para a manutenção do trio em outros projetos da casa. A emissora também não se manifestou oficialmente sobre substituições ou novas contratações para as áreas deixadas pelos profissionais.