Educandário Santa Margarida abre processo seletivo para auxiliar administrativo; saiba mais

O Educandário Santa Margarida, localizado no bairro Preventório em Rio Branco (AC), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de um auxiliar administrativo. A vaga é regida pelo regime CLT, com remuneração mensal de R$ 2.055,00 e carga horária de 44 horas semanais.

Para concorrer, é necessário ter no mínimo 21 anos, ensino médio completo e formação em curso ou concluída nas áreas de administração, recursos humanos ou áreas afins.

O profissional selecionado será responsável por atividades como apoio à gestão de contratos, patrimônio, compras, eventos e reuniões, além de organização de documentos e atendimento ao público. São exigidas competências como organização, proatividade, boa comunicação verbal e escrita, além de habilidades interpessoais.

Experiência na área administrativa e conhecimentos básicos em recursos humanos, informática e mídias sociais também são requisitos para a função.