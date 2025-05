Em nota, PRF diz que BR-364 segue interditada em Sena Madureira; equipes estão no local 

A BR-364 continua bloqueada na altura do km 263, em Sena Madureira, desde as 8h desta segunda-feira (20), por um grupo de aproximadamente 250 manifestantes. A interdição permanece sem previsão de liberação, afetando o tráfego de veículos a única via terrestre de acesso ao interior do Acre.

Segundo nota da Polícia Rodoviária Federal, equipes estão no local para garantir a segurança dos envolvidos e conduzir as negociações. De acordo com a corporação, os agentes buscam viabilizar liberações provisórias de forma ordenada, além de intermediar o diálogo entre os manifestantes e as autoridades responsáveis.

Apenas ambulâncias e veículos que transportam pessoas em situação de emergência estão sendo autorizados a passar pelo bloqueio. Os demais motoristas seguem impedidos de seguir viagem, o que tem gerado retenção e atrasos ao longo da rodovia.

O protesto é motivado por descontentamentos com multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e por embargos em propriedades rurais da região. “A BR já está fechada. Estamos aguardando alguma autoridade para nos dar uma resposta sobre essas questões”, afirmou um dos manifestantes.

Até o momento, não há previsão oficial de desmobilização do protesto ou reabertura total da rodovia. A PRF segue monitorando a situação e informou que novas atualizações serão divulgadas assim que houver avanços nas negociações.

Nota da PRF

A Polícia Rodoviária Federal informa que, neste momento, a BR-364, no km 263, em Sena Madureira, encontra-se interditada por cerca de 250 manifestantes desde as 08 horas.

Equipes da PRF estão no local para garantir a segurança de todos os envolvidos e atuam para:

Negociar a liberação imediata de veículos de emergência e pessoas em situação de vulnerabilidade;

Intermediar liberações provisórias de forma ordenada;

Ouvir os anseios dos manifestantes e buscar, na medida do possível, soluções conciliadoras.

A PRF aguarda a chegada de representantes do IBAMA para avançar nas tratativas com o grupo.

Seguimos acompanhando a situação e manteremos novas atualizações.

Polícia Rodoviária Federal – Acre.