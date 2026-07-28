Acre terá terça-feira de muito calor, ventos e chuvas pontuais

O tempo muito quente e bastante ventilado deve predominar no Acre nesta terça-feira (28/7), segundo dados divulgados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. O panorama de sol com variação de nuvens e vento constante se estende a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de planícies da Bolívia e da selva peruana.
No entanto, o calor abafado pode desencadear pancadas de chuva passageiras e isoladas. Em pontos específicos do Acre, Rondônia, Mato Grosso e países vizinhos, há risco de precipitações fortes acompanhadas de raios.
Leste e Sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de forte calor e boa ventilação, com sol, nuvens e chuvas isoladas.
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Chuvas fortes: baixa probabilidade.
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Temporais: média probabilidade.
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Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a moderados com rajadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).
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Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% à tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.
Centro e Oeste do Acre
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, predomina o calor com variação de nebulosidade e ocorrência de pancadas pontuais.
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Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.
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Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, do norte com variações de noroeste e nordeste).
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Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% no período vespertino; máxima entre 85% e 95% pela manhã.
Temperaturas estimadas por municípios
|Região / Municípios
|Temperatura Mínima
|Temperatura Máxima
|Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil
|21°C a 23°C
|34°C a 36°C
|Plácido de Castro e Acrelândia
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Tarauacá e Feijó
|22°C a 24°C
|34°C a 36°C
|Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
|22°C a 24°C
|32°C a 34°C
|Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão
|22°C a 24°C
|32°C a 34°C