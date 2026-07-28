Acre terá terça-feira de muito calor, ventos e chuvas pontuais

Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo muito quente e bastante ventilado deve predominar no Acre nesta terça-feira (28/7), segundo dados divulgados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui. O panorama de sol com variação de nuvens e vento constante se estende a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de planícies da Bolívia e da selva peruana.

No entanto, o calor abafado pode desencadear pancadas de chuva passageiras e isoladas. Em pontos específicos do Acre, Rondônia, Mato Grosso e países vizinhos, há risco de precipitações fortes acompanhadas de raios.

Leste e Sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de forte calor e boa ventilação, com sol, nuvens e chuvas isoladas.

Chuvas fortes: baixa probabilidade.

Temporais: média probabilidade.

Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram de fracos a moderados com rajadas do setor norte, variando a noroeste e nordeste).

Umidade relativa do ar: mínima entre 35% e 45% à tarde; máxima entre 80% e 90% ao amanhecer.

Centro e Oeste do Acre

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, predomina o calor com variação de nebulosidade e ocorrência de pancadas pontuais.

Chuvas fortes e temporais: média probabilidade.

Ventos fortes com perigo: média probabilidade (sopram entre fracos e calmos, do norte com variações de noroeste e nordeste).

Umidade relativa do ar: mínima entre 45% e 55% no período vespertino; máxima entre 85% e 95% pela manhã.

Temperaturas estimadas por municípios