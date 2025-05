Em reunião com 11 países, Gladson diz que quer apresentar o Acre como protagonista no agronegócio sustentável

Durante entrevista coletiva na Assembleia Geral da 15ª Reunião Anual do GCF (Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas, do inglês Governors’ Climate & Forests Task Force), que ocorre em Rio Branco durante toda esta semana, o governador Gladson Camelí, anfitrião da reunião, foi questionado sobre qual a imagem que quer levar do Acre para o mundo durante a conferência.

O governador declarou que quer apresentar o Acre como protagonista no que chamou de ‘agronegócio sustentável’, que consegue conciliar a produção e o desenvolvimento sem degradar o meio ambiente.

“Dá para preservar. E quando eu falo isso, não é diminuir o desmatamento. É zerar. Como dá também para ter um agronegócio sustentável, fortalecido.

Gladson disse ainda que pretende apresentar o estado como destaque quando se fala em cumprir os acordos ambientais debatidos nas conferências internacionais, inclusive na COP30, que ocorre neste ano na Amazônia, em Belém do Pará.

“A imagem que nós queremos é mostrar para o Brasil e o Mundo que temos essa capacidade de preservar e cumprir com todos os acordos internacionais. Eu não vou bater de frente. A pauta mundial é o meio ambiente, principalmente agora na COP30, na Amazônia, o Acre não vai bater de frente, vai fazer o seu dever de casa”, completou.

Durante cinco dias, os representantes de 43 estados e províncias de 11 países que integram o GCF participam de uma programação técnica e institucional voltada ao desenvolvimento sustentável, à restauração florestal, à bioeconomia e à governança subnacional.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é esperada nesta sexta-feira (23), na Universidade Federal do Acre.