Embaixadora mergulha em missão anti-Eduardo e em apoio a Moraes

Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti recebeu do Itamaraty a missão de neutralizar Eduardo Bolsonaro, que atua por sanções do governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes (STF).

Nos últimos dias, a embaixadora procurou membros da diplomacia dos Estados Unidos e da cúpula da secretaria de Estado, comandada por Marco Rubio, para tentar demover Trump de avançar em punições contra autoridades brasileiras.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Governo Trump avalia que Lula perderá eleição no ano que vem

Igo Estrela/Metrópoles

@igoestrela 2 de 4

O ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula

Igo Estrela/ Metrópoles 3 de 4

A embaixadora Luiza Viotti e Eduardo Bolsonaro

4 de 4

Paulo Gonet e Alexandre de Moraes

Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Segundo fontes do Itamaraty, Viotti destacou a cooperação histórica entre os dois países e argumentou que sanções a Alexandre de Moraes têm o condão de implodir a aliança, uma vez que serão interpretadas como ataque à soberania brasileira.

Atualmente, há cerca de 4 mil empresas dos Estados Unidos fazendo negócios em solo brasileiro. Já no quesito balança comercial, o país chefiado por Trump é o segundo maior parceiro do Brasil, atrás apenas da China.

Na posse de Donald Trump, em Washington, o Brasil foi representado pela embaixadora Viotti. Indicada por Lula em 2023, ela se tornou a primeira mulher brasileira a comandar a embaixada brasileira nos Estados Unidos.

Embaixadora recebeu missão após alerta no Planalto

Na última quinta-feira (22/5), Marco Rubio afirmou haver “grande possibilidade” de que os EUA sancionem Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. A declaração acendeu alerta vermelho no Palácio do Planalto.

Além de Moraes, estão na mira dos EUA outros magistrados da Corte, além de membros da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.