Entregador tem pescoço cortado por linha de cerol enquanto conduzia moto em Cruzeiro do Sul

Um entregador de água e gás viveu momentos de tensão no fim da tarde desta quarta-feira (28), após ser surpreendido por uma linha de pipa esticada enquanto trafegava pela Avenida Joaquim Távora, uma das mais movimentadas de Cruzeiro do Sul. O incidente aconteceu por volta das 17h40, nas proximidades da Juruá Moto Center Honda, onde o motociclista trafegava.

O motoboy, que não teve o nome divulgado, seguia com sua motocicleta em direção a uma entrega quando a linha, usada por crianças para empinar papagaio ou “pepita”, ficou presa em seu pescoço. A ocorrência foi registrada em frente à Autoescola Milênio, ponto de grande circulação de veículos e pedestres.

“Eu estava trabalhando, passei ali e uma linha de papagaio enroscou no meu pescoço. Na hora, só pensei: saí pra trabalhar e meus pais vão me receber morto por causa da irresponsabilidade de alguém”, relatou o entregador. Segundo ele, o pior só foi evitado porque carregava um canivete preso à cintura, com o qual conseguiu se livrar da linha rapidamente.

O motociclista fez um apelo emocionado aos pais e responsáveis: “Só conscientizando as mães pra não deixarem os filhos soltarem papagaio na beira da rua, ainda mais em avenida principal”.

A prática de soltar pipa em vias públicas, especialmente com o uso de linhas cortantes como o cerol, representa um grave risco à vida de motociclistas, ciclistas e até pedestres. Apesar de proibido por lei, o uso dessas linhas ainda é comum em diversas cidades.

Felizmente, o entregador não teve ferimentos graves, mas o caso destaca o alerta sobre a necessidade de maior fiscalização e conscientização quanto ao uso indevido de linhas de pipa em áreas urbanas.

A Polícia Militar e os órgãos de trânsito informaram que os responsáveis por incidentes como este podem responder por crimes de lesão corporal ou até homicídio culposo, caso a vítima não sobreviva.