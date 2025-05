“Estou a um passo de desistir”, diz padre Fábio de Melo após ataques na internet

O padre Fábio de Melo fez um desabafo em seu perfil oficial no Instagram após polêmicas com um funcionário de uma loja de Joinville, Santa Catarina. Na ocasião, um erro no preço dos produtos gerou uma confusão, que fez com que o gerente da loja fosse demitido.

Nesta terça-feira (20), o padre escreveu um texto no qual diz estar “a um passo de desistir” após os julgamentos e ataques que vem recebendo nas redes sociais. “As pessoas querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios”, desabafou.

Ele continua: “O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas. Achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos”.

O sacerdote também fala sobre como os ataques que vem sofrendo aparecem em todo e qualquer postagem sua nas redes sociais, desde fotos simples até homenagens à sua mãe, que faleceu em 2021.

Para ele, o ambiente virtual têm gerado cada vez mais discussões e ataques direcionados. “Não sei como vocês tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual.”

À CNN, o padre falou que o caso ocorreu na Havanna do Shopping Joinville. Ele teria ido ao local para comprar doce de leite, mas ao pagar pelo produto viu que o preço do caixa era maior que o da estante.

Ao questionar a funcionária do caixa sobre o erro, ela informou que o preço cobrado era o correto. O padre, então, abordou o código do consumidor, que diz que em casos de cobranças diferentes, o cliente tem o direito de escolher o menor valor.

Após o ocorrido, Fábio de Melo também divulgou um relato em suas redes. No vídeo, ele afirma que em momento algum o gerente dirigiu a palavra diretamente a ele, e que ao invés de reconhecer o erro questionou os funcionários.

Ele também lamenta a demissão do funcionário e diz acreditar que todos merecem uma chance de se redimir.