estudante-de-medicina-denuncia-racismo-na-unb.-“bom-aluno,-apesar-de-preto”

Um aluno de medicina da Universidade de Brasília (UnB) denunciou à ouvidoria da instituição e à Polícia Civil (PCDF) ter sido vítima de racismo por parte de uma professora da universidade. Segundo o relato dele, a docente teria proferido afirmações racistas e apontado para um outro estudante e dito que ele se mostrava “um bom aluno, apesar de ser preto”.

O caso ocorreu em 22 de maio. O aluno estava no ambulatório atendendo um paciente. Em certo momento, a professora entrou no local e perguntou para a mãe do doente o que ela estava achando do atendimento do rapaz.

Na denúncia, a vítima alega que a professora afirmou que “não conseguia imaginar como a mãe do paciente se sentia sendo atendida por um estudante preto”. A docente ainda completou dizendo que um outro aluno era “preto igual” ao rapaz e que ela havia o julgado devido à cor da pela, mas que, depois, ele se mostrou um “bom aluno, apesar de preto”.

O Metrópoles tentou contato com a professora, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.

O que diz a UnB

Em nota, a UnB informou ter adotado ações imediatas para acolhimento do estudante e encaminhamento do caso.

“A Diretoria de Atenção à Saúde (DASU), vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), foi acionada para garantir apoio psicossocial e acompanhamento institucional ao estudante. O departamento ao qual a professora envolvida está vinculada vai instaurar uma sindicância investigativa para esclarecer os fatos”, diz a nota.

A UnB frisou que repudia qualquer forma de racismo e reiterou o “compromisso com a promoção da igualdade, dos direitos humanos e de um ambiente universitário respeitoso, seguro e inclusivo para todas as pessoas”.