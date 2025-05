Ex-jogador da seleção mostra o rosto pela primeira vez após sofrer queimaduras em 18% do corpo

O ex-jogador Lúcio reapareceu nas redes sociais após sofrer queimaduras graves. Ele está internado em Porto Alegre tratando ferimentos de segundo grau em cerca de 18% do corpo.

A esposa de Lúcio, Marília Forgiarini, compartilhou uma foto ao lado do marido no hospital, mostrando ele sorridente e com poucas marcas no rosto. Ela comemorou: “A nossa melhor foto. O nosso sorriso mais sincero e cheio de gratidão. Nosso primeiro passeio (dentro do hospital) para um café. Que dia maravilhoso”, disse ela.

Para quem não acompanhou, Lúcio, de 47 anos, sofreu um acidente doméstico quando uma lareira ecológica explodiu em sua casa, resultando em duas cirurgias e vários curativos pelo corpo. Desde o dia do acidente, ele permanece internado, mas já mostra sinais de recuperação ao caminhar pelo hospital acompanhado da esposa.

O ex- jogador de futebol José Carlos de Almeida, morreu após ter sofrido um infarto fulminante. O ex-atleta tinha 56 anos, faleceu na casa de um parente na região de Osasco. Zé Carlos deixa a esposa, uma filha de 8 anos e um filho de 16 além de amigos e os familiares.

As informações fornecidas pela família foram que o jogador aposentado havia demorado para se levantar da cama. Achando estranho a situação, foram verificar e acionaram o Corpo de Bombeiros devido a uma suspeita dele ter sofrido uma parada respiratória. Entretanto, ao ser atendido no Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, a sua morte foi confirmada.

Carreira de Lúcio

Lúcio, ex-zagueiro brasileiro, foi campeão da Copa do Mundo de 2002 e se destacou em clubes como Bayern de Munique e Inter de Milão. Conhecido por sua força e liderança, jogou mais de 100 vezes pela seleção. Ele encerrou a carreira em 2019 e atualmente passa por tratamento após acidente doméstico. Lúcio é lembrado como um dos grandes defensores do futebol brasileiro.