Ex-namorada de Benício Huck, Duda Guerra, explica marca no braço: “Tumor benigno”

Sempre muito conectada com seus fãs, Duda Guerra, de 17 anos, decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram na última segunda-feira (26/5). Entre os diversos questionamentos, a influenciadora, que é ex-nora de Luciano Huck e Angélica, foi questionada sobre uma marca visível em seu braço.

Agora que a poeira baixou após as polêmicas envolvendo sua vida amorosa, a adolescente respondeu a um internauta. “Você tem uma marca no braço, fala sobre, observei, te adoro”, perguntou o seguidor.

Na sequência, Duda explicou que se trata de um hemangioma e esclareceu o que isso significa. “É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal dos vasos sanguíneos!”, declarou.

Ao ser questionada sobre “o que gostaria de postar, mas não pode”, a inluenciadora foi categórica: “Não tem nada que eu não posso postar, minha vida aqui é 100% transparente.”

Ela também aproveitou o espaço para comentar sobre a recente polêmica do fim do namoro com Benício. Segundo Duda, atualmente ela está estudando à distância — decisão que já havia tomado antes dos últimos acontecimentos — e isso tem relação com sua nova rotina.