Expoacre 50 anos: Sessão Solene vai homenagear meio século do maior evento econômico e cultural do Acre

Está marcada para o próximo dia 4 de junho, às 9h, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Expoacre, proposta pelo deputado estadual Afonso Fernandes (Solidariedade/AC). A cerimônia promete ser um momento de celebração e reconhecimento oficial ao papel histórico que a feira desempenha no desenvolvimento do estado.

Com a data se aproximando, cresce a expectativa em torno do evento, que deve reunir produtores, empresários, autoridades, instituições e representantes da sociedade civil. A população também é convidada a acompanhar a solenidade, que marcará o início das comemorações de uma trajetória que ajudou a moldar a identidade econômica, cultural e social do Acre.

Realizada anualmente em Rio Branco — e, desde 2005, também em Cruzeiro do Sul — a Expoacre consolidou-se como a maior feira de negócios do estado. Em 2024, movimentou impressionantes R$ 391 milhões em negócios na capital. No Vale do Juruá, a edição local atingiu R$ 36,6 milhões, crescimento expressivo de quase 64% em relação ao ano anterior.

Mais do que números, a Expoacre representa um ponto de encontro entre campo e cidade, tradição e inovação, produtores e investidores. É um espaço onde o Acre mostra sua força empreendedora, valoriza sua cultura e reafirma sua capacidade de se reinventar.

Para o deputado Afonso Fernandes, a Sessão Solene é uma forma simbólica e necessária de reconhecer esse legado. “Não se trata apenas de comemorar uma data. Trata-se de reconhecer o papel vital que a Expoacre desempenha no desenvolvimento do nosso estado. E dar a ela o lugar de honra que merece na história do Acre”, afirma o parlamentar.

A homenagem pretende reunir lideranças políticas, representantes do setor produtivo, trabalhadores, empreendedores e personalidades que, ao longo dessas cinco décadas, contribuíram para transformar a Expoacre em uma vitrine da pujança acreana.

A solenidade acontece em poucos dias e promete ser um marco nas comemorações deste jubileu histórico. Será um momento simbólico que celebra não apenas um evento, mas uma história de conquistas e de orgulho para o povo do Acre.