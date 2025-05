Família de Zé Felipe teria se incomodado com Virginia Fonseca como Rainha de Bateria

A separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe continua sendo assunto nos bastidores do mundo dos famosos, especialmente agora com novos detalhes vindo à tona. Informações obtidas por fontes próximas ao casal indicam que a recente decisão da influenciadora de aceitar o convite para ser rainha de bateria da escola de samba Grande Rio não agradou a família do cantor sertanejo. O gesto, embora comemorado por fãs nas redes sociais, teria causado desconforto entre alguns familiares.

Segundo a colunista Fabia Oliveira do Metrópoles, de acordo com pessoas ligadas ao círculo íntimo de Zé Felipe, a participação de Virginia no Carnaval carioca não foi bem-vista, principalmente por figuras como Poliana Rocha, mãe do cantor, e pelo pai dele, Leonardo. Os dois, segundo relatos, nunca se sentiram à vontade com a ideia de Virginia se envolver com esse tipo de exposição pública. Para eles, o universo do samba estaria em desacordo com os valores mais tradicionais que cultivam. “Consideram o Carnaval algo vulgar e distante dos princípios da família”, revelou uma das fontes.

Mesmo diante das críticas veladas, Virginia oficializou seu novo papel como rainha de bateria da Grande Rio com entusiasmo. O anúncio foi feito diretamente da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, marcando uma nova fase na vida da influenciadora. Ela vai ocupar o posto deixado por Paolla Oliveira, que esteve à frente da bateria da escola durante sete anos e era bastante querida pelos integrantes da agremiação de Duque de Caxias.

Apesar do fim do casamento, Virginia e Zé Felipe continuam mantendo uma relação amistosa. Em comunicado conjunto nas redes sociais, os dois afirmaram que seguem unidos como amigos e, acima de tudo, como pais. “O fato de não estarmos mais juntos como casal não diminui o valor da família que construímos”, escreveram. A publicação emocionou seguidores e reforçou o compromisso que ambos têm com a criação dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Eles também explicaram que a decisão de se separar foi tomada de forma sincera, sem a intenção de manter as aparências. “Vivemos nossa relação com intensidade e celebramos cada etapa com amor. Agora seguimos caminhos diferentes, mas com respeito e carinho mútuos”, afirmaram.