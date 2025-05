Famosa vende chocolates moldados da parte íntima de trás: ‘Feito para surpreender com o sabor’

Martina Oliveira, conhecida como Beiçola da Privacy, resolveu investir numa doceria um tanto diferenciada. A atriz de conteúdo adulto lançou a Chocutina, loja na qual são vendidos chocolates moldados a parte do ânus da famosa.

“Foi feito para surpreender com o seu sabor”, chegou a divulgar a morena nas redes sociais. No site da empresa, é possível encontrar os chocolates em kits que vem quatro unidades custando R$ 69,90. Os sabores e recheios são variados.

Recentemente, Martina fez uma postagem comemorando uma marca importante. “Quem imaginaria que vender Chocutina daria tão certo? Já são mais de 10 mil vendidos! Muito obrigada por acreditarem no meu projeto”, declarou a estrela.

“Como posso ter certeza que é uma réplica exata, uma cópia fiel, prega por prega?”, brincou um internauta. “Basta acompanhar ela no outro site”, respondeu o perfil da loja. “Será que ela fez as forminhas no molde do real?”, indagou outra. “Sim, ela faz”, garantiu a empresa.

BEIÇOLA DA PRIVACY COMENTA LUCRO COM CONTEÚDO ADULTO

Em abril deste ano, Martina Oliveira, a Beiçola da Privacy, foi entrevistada no Chupim, programa da Rádio Metropolitana, e surpreendeu ao falar sobre o lucro gerado com o conteúdo adulto. “A média diária de faturamento vai de R$ 10 mil a R$ 15 mil”, revelou a famosa.

Os comunicadores pediram para ver o montante no celular da entrevistada e descobriram o ganho total: R$ 8 milhões. Em outro trecho da conversa, a estrela destacou o lado ruim da produção de conteúdo adulto, afirmando que, muitas vezes, a entrada nesse mundo pode acabar prejudicando a relação com a família.

“No começo eu fiquei quatro meses sem falar com a minha mãe, ficamos super afastadas. Não éramos mais amigas e ela não queria que eu fizesse aquilo. Hoje fazem dois anos de que isso tudo aconteceu e nossa relação melhorou muito. Eu também pude dar uma casa pra ela, ajudo com tudo o que precisar. Estou tentando dar uma vida mais confortável para ela, porque ela merece, mas no começo não foi nem um pouco fácil”, disse Oliveira.