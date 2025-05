Filha de Gugu, Sofia Liberato se batiza em igreja evangélica nos EUA

Filha do saudoso apresentador Gugu Liberato, Sofia Liberato compartilhou com os seguidores a sua jornada na fé cristã, cujo o ápice aconteceu no último domingo (25/5). A jovem foi batizada nas águas durante cerimônia realizada na Primeira Igreja Batista Brasileira, localizada em Orlando, na Flórida (EUA).

“Há algum tempo venho caminhando ao lado de Deus, mas hoje tomei a decisão de oficializar essa entrega através do batismo nas águas”, explicou a herdeira.

O batizado foi conduzido pelo pastor Lécio Dornas, religioso próxima da família Liberato. Dornas tem uma longa história com os Liberato — foi ele quem também batizou Rose Miriam, mãe de Sofia, ainda na época em que a família morava no Brasil e Gugu estava vivo. Rose, aliás, foi a primeira da casa a se aproximar da igreja evangélica.

Além de Sofia, os irmãos Marina e João Augusto também decidiram seguir o mesmo caminho espiritual. Marina foi batizada há dois anos, e João, o filho mais velho de Gugu, passou pelo mesmo rito em julho do ano passado — ambos também sob a orientação do pastor Dornas.