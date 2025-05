As filhas do apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024, encontraram uma carta escrita pelo pai na qual o comunicador lista os segredos do sucesso. Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, compartilhou uma cópia do documento com funcionários da emissora numa reunião realizada nesta terça-feira (27/5).

“Aprender a obedecer” No texto intitulado Os Segredos do Êxito, Silvio Santos afirmou que para aprender a mandar, um profissional precisa, antes, “aprender a obedecer”. “Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mau”, começou o apresentador na carta. “Nunca coloco em postos chaves homens que não sabem obedecer, ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer”, reforçou. “Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho”, complementou o empresário. Na carta, Silvio Santos disse que é preciso economizar. “Desde muito jovem, pratico dois preceitos: trabalhar muito e gastar pouco”, apontou ele. “Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte”, seguiu. Não às adulações O apresentador continuou, dizendo que aprendeu mais com os inimigos do que com os amigos. “Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido muito mais com o que dizem os meus inimigos do que o que dizem os meus amigos”, escreveu. “Não sei se isto é um defeito, ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita. Eu sei que só Deus é perfeito, mas mesmo assim procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar”, continuou o criador do SBT. Silvio Santos encerrou o documento afirmando que, além de tudo, é necessário “rir de si mesmo”. “O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida”, concluiu.