Filho de Latino nega uso de drogas e anuncia processo contra o pai: ‘Vai ter que pagar’

Guilherme Rocha se pronunciou nesta quarta-feira (21) e negou as acusações feitas pelo pai, Latino. O cantor havia pegado todos de surpresa ao falar sobre o vício do herdeiro em drogas, além de falar sobre seu comportamento agressivo que o teria feito ser expulso de casa.

Nos stories de seu Instagram, o influenciador disse estar disposto a enfrentar seu progenitor nos tribunais após ter sido exposto: “Meu pai está mentindo muito, galera. Vai ter que pagar por essas difamações na Justiça. Meu advogado já está correndo com isso, com todas essas mentiras. Falar que eu agredi mulher, ele vai ter que provar”, declarou. “Não quero esse cara na minha vida”.

Sem se encontrar com Latino há mais de dois anos, Guilherme lamentou a postura do famoso: “Eu nunca pensei que eu ia conhecer meu pai e ia saber que seria um cara que teria coragem de expor as fraquezas do filho publicamente”, reclamou.

Além disso, o rapaz também disse não ter viciado em drogas, como divulgado pelo cantor em seu desabafo: “Não sou dependente químico. Meu problema sempre foi o álcool. Realmente eu bebia bastante, tomava uma garrafa de vodka por dia. Realmente tive esse problema”.

FAMA DE LATINO

Latino, nome artístico de Roberto de Souza Rocha, é um cantor, compositor e produtor brasileiro que marcou a música pop e funk melody do país. Com uma carreira consolidada desde os anos 90, o artista emplacou diversos sucessos que se tornaram hinos em festas e rádios, como Me Leva, Festa no Apê e Dança Kuduro. Sua capacidade de reinventar-se e incorporar tendências musicais o mantém relevante, sendo reconhecido por sua energia nos palcos e por sua contribuição para a música popular brasileira.