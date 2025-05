Foco de gripe aviária, RS abateu 26 milhões de frangos apenas este mês

O Rio Grande do Sul teve, no município de Montenegro, o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira. Neste mês de maio, o estado gaúcho registrou o abate de 26.537.584 frangos. Os dados obtidos pelo Metrópoles são provenientes do Serviço de Inspeção Federal (SIF), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e foram consultados no final dessa segunda-feira (19/5).

O caso de gripe aviária abala o país, que é o maior exportador mundial de carne de frango. Mercados como a União Europeia, Argentina e China suspenderam as compras desde então. Segundo o SIF, o Brasil abateu mais de 170 milhões de frangos em maio. Os estados com maior número de registros estão na região Sul. O Paraná teve 67 milhões de abates, enquanto as granjas de Santa Catarina contaram com mais de 30 milhões de animais abatidos.

Entenda o que é a gripe aviária

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas, mas também pode acometer humanos, mas o risco é baixo.

Entre os principais sintomas apresentados nas aves estão dificuldade respiratória; secreção nasal ou ocular; espirros; incoordenação motora; torcicolo; diarreia; e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de influenza aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura através da Inspetoria de Defesa Agropecuária.

Considerando todo o mês passado, a quantidade de frangos que passaram por abates em todo o território nacional foi de 453.967.392. O Rio Grande do Sul teve 62 milhões de registros, sendo o segundo maior produtor de carne de frango durante o período. No Ceará, o número não passou de 4.320.

Investigações

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou, nesta segunda-feira (19/5), que, de sete investigações sobre outros focos de gripe aviária, três já foram descartadas e outras quatro seguem em investigação. Até agora, foram descartados focos em Nova Brasilândia (MT), Triunfo (RS) e Gracho Cardoso (SE). Seguem em investigação casos em Aguiarnópolis (TO), Ipumirim (SC), Estância Velha (RS), e Salitre (CE).