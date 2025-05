Fraude de R$ 206 milhões: polícia combate esquema com “laranjas” no DF

A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagraram nesta terça-feira (27/5) a Operação Não Seja um Laranja, com o objetivo de desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes bancárias eletrônicas. A ação ocorre simultaneamente no Distrito Federal e em Goiás.

Em um dos casos que motivou a expedição de mandados, foi praticada uma fraude digital que desviou R$ 206 milhões de uma instituição bancária. Parte expressiva do montante, cerca de R$ 1,1 milhão, foi transferida, em várias operações, para contas de “laranjas” ou “conteiros”, utilizados para ocultar a origem ilícita do dinheiro e dificultar as investigações.

A operação integra a Força-Tarefa Tentáculos, que tem como um dos principais pilares a cooperação entre as forças de segurança e instituições financeiras no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

Enquanto a PF cumpre mandados de busca e apreensão em Goiás, a Polícia Civil do DF executa as diligências no Distrito Federal.

As investigações apontam um crescimento expressivo da participação consciente de pessoas físicas nesses esquemas criminosos, mediante o aluguel ou venda de contas bancárias para receber valores ilícitos. Esse mecanismo, segundo as autoridades, pulveriza os recursos em diversas contas e dificulta o rastreamento do dinheiro pelas forças de segurança.

Dois envolvidos já confessaram ter cedido contas bancárias em troca de pagamento ilícito. Entre os crimes investigados na operação estão associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.