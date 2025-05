Frio chegou? Onda polar derruba temperaturas pelo país; veja previsão

A onda polar, a grande massa de ar frio que deve adentrar o país entre esta terça (27/5) e quarta-feira (28/5), promete derrubar as temperaturas nos estados do centro-sul brasileiro e trazer o primeiro grande frio do ano.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir alertas de “perigo” para declínio de temperatura, que atinge 12 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Amazonas, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nessas regiões, a temperatura deve cair mais de 5°C nos próximos dias.

Segundo o Climatempo, a expectativa é que a nova massa de ar frio, com origem polar, avance sobre a América do Sul, com potencial de seguir “com muita força” sobre o território brasileiro.

Esta deve se tornar a primeira grande onda de frio de 2025, derrubando as temperaturas principalmente na Região Sul, mas também atingindo o Sudeste, o Centro-Oeste e estados como Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Já a partir desta terça, fortes chuvas são esperadas no Rio Grande do Sul. O litoral do Rio Grande do Norte e Sergipe terá chuvas moderadas, devido à atuação de cavados e ondas de leste. Na Região Norte, haverá chuvas com trovoadas, pancadas intensas e rajadas de vento.

Leia também

Veja a previsão

De acordo com o Inmet, a partir desta terça, a massa de ar frio de origem continental começa a avançar, causando queda acentuada nas temperaturas. O fenômeno, conhecido como friagem, pode atingir inclusive o sul da Região Norte na quinta-feira (29/5).

A mudança no clima será resultado das características continentais desta massa de ar frio. Segundo o Climatempo, a maioria das massas de ar frio que chegam ao Brasil passa mais tempo no oceano, o que “enfraquece o poder de resfriamento”, diferente desta massa de ar continental, que apresenta “potencial de resfriamento muito maior”.

“As análises mais recentes mostraram que este intenso resfriamento sobre o Brasil poderá acontecer em duas partes, com o ar polar avançando sobre o país em dois pulsos”, explicam em publicação.

A expectativa é a de que os primeiros dias de baixas temperaturas se iniciem já nesta terça, trazendo também chuvas à região Sul do Brasil. O Inmet emitiu um alerta amarelo, de “perigo potencial” e outro laranja, de “perigo”, prevendo acumulados de até 100 mm por dia em áreas do Rio Grande do Sul.

Chuvas no Norte e Nordeste

O Inmet emitiu um alerta de “perigo potencial” para chuvas intensas no Norte e outro para acumulado de chuva no Nordeste. As previsões indicam acumulados de chuva de até 50 mm por dia e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h no Norte e em parte do Centro-Oeste.