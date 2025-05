Frio não intimida protesto em frente à prefeitura: “Se não há valorização, não há educação”

Servidores da educação e saúde realizam manifestação em frente à prefeitura de Rio Branco, no fim da tarde desta quinta-feira (29), reivindicando que sejam escutados pela gestão municipal.

Uma das representantes da educação no movimento, Rosângela Castro, professora aposentada, falou sobre os pontos a serem debatidos com a prefeitura.

“Estamos lutando pelo reajuste de 10%, que foi o acumulado dos últimos anos, pelo auxílio-alimentação, pelo fortalecimento da previdência. O prefeito não está cumprindo a lei do piso nacional. O Ministério Público nos recebeu, convocou o prefeito, mas, infelizmente, ele ainda fica querendo colocar as nossas reivindicações mediante uma reforma da previdência”, disse ela.

As manifestações hoje, mesmo com as baixas temperaturas na capital acreana, devem se estender até as 21h, em frente à prefeitura.

“Nosso movimento é justo, estamos lutando pelo fortalecimento da RBPrev, temos uma lei, somos amparados”, destacou a aposentada.

Ela ainda reforça que os aposentados precisam se unir à causa, já que “a luta do RBPrev” é daqueles que contribuíram com a previdência.

“Também precisamos desse fortalecimento por melhores condições de trabalho para todos, equipamentos… estamos batalhando pela valorização da educação. Se não há valorização, não há educação de qualidade”, encerrou Castro.