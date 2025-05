Garoto é ameaçado após “cantar” aluna em escola: “Tá querendo morrer?”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga uma série de ameaças de morte feitas contra um adolescente, de 14 anos, estudante de uma escola particular de Águas Claras. Os ataques, feitos de forma anônima por meio do WhatsApp, foram enviados tanto em mensagens de texto quanto em áudio. O garoto foi jurado de morte por, supostamente, “se aproximar de uma prima” de quem enviou as ameaças.

De acordo com as apurações, o conteúdo ameaçador partiu de três diferentes linhas telefônicas e foram enviadas em profusão entre 23h04 e 23h17 de 26 de abril deste ano. A ocorrência foi registrada em 9 de maio. Nos ataques, o autor fala que o adolescente deve se afastar da prima dele. “Me falaram que tá mechendo com a mina. Fica esperto, seu comédia do caralho. Vc sabe mt bem oq vc fez [sic]”, diz uma das mensagens.

Durante o diálogo, a vítima questiona o agressor afirmando que não conhece nenhuma menina com o nome citado na conversa. Em determinado momento, o agressor se irrita. “Da próxima vez q vc mexer com ela vc vai ver só seu comédia do caralho. Não mexe com quem tá quieto [sic]”.

Autor adolescente

Segundo as apurações, o autor das ameaças também seria adolescente — principalmente levando em conta a voz que aparece no áudio e a forma de escrever — e por esse motivo, a coluna modificou a mensagem de voz para que a pessoa não seja identificada.

O adolescente que recebeu as ameaças frisou, diversas vezes, tanto para os pais quanto à polícia, que não conhece nem faz ideia de quem poderia ter feito os ataques. Também garantiu que não conhece quem seria a tal “prima” do autor das ameaças.

