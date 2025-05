Ginásio lotado marca finais do futsal dos Jogos Escolares em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira (20), o Ginásio Poliesportivo Jader Machado foi palco de grandes emoções com as finais da fase juvenil dos Jogos Escolares de Cruzeiro do Sul, na modalidade futsal. Com o ginásio completamente lotado, as arquibancadas vibraram com as disputas intensas nas categorias feminina e masculina, em jogos que movimentaram atletas, escolas e torcidas.

Na final masculina, a Escola Colégio Militar Dom Pedro II empatou por 1 a 1 com a Escola Craveiro Costa no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis, e o Dom Pedro II levou a melhor, conquistando o bicampeonato da competição. O capitão da equipe, Enzo Gustavo Marques Nascimento, celebrou mais uma conquista com emoção e reconhecimento ao esforço coletivo.

“Mais uma vez campeão, é gratificante demais! A gente batalhou muito pra estar aqui. Sou grato à minha escola, ao diretor Corrêa, ao monitor Helder, ao Lucas… esse cara é foda! Agora é focar nas próximas fases e continuar treinando pra chegar no topo, que é o nacional. E, se Deus quiser, a gente vai estar lá”, disse Enzo, que liderou a equipe dentro e fora de quadra.

Mesmo com um histórico ruim nas penalidades durante os treinos, a equipe se superou na decisão.

“Cara, eu errei todos os pênaltis nos treinos. A gente não era um time bom de pênalti. Mas Deus nos abençoou. O Pedro fez duas defesas milagrosas, o Lucas fez o gol do título… foi lindo. O Pedro é o melhor goleiro da categoria, sem dúvida nenhuma.”

Na final feminina, a Escola Juarez Ibernon venceu por 5 a 4 a Escola Professor Flodoardo Cabral, em uma partida movimentada e cheia de reviravoltas, que também empolgou o público presente.

O diretor de Esportes de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou a importância do evento para o fortalecimento do esporte no município.

“O ginásio ficou pequeno pra tanta gente. As duas finais foram um espetáculo. O feminino entregou um jogão e o masculino foi um show à parte. Ficou gente do lado de fora querendo entrar. A festa foi linda. Encerramos hoje a fase coletiva dos jogos juvenis e já demos início à fase infantil. Amanhã tem mais jogos pela manhã e à tarde”, comentou.

Gilvan também agradeceu os parceiros que apoiaram a realização dos Jogos Escolares.

“Agradeço ao Governo do Estado, na pessoa do governador Gladson Cameli, e ao nosso prefeito, Zé Maria Lima, que esteve no ginásio e viu de perto a importância de apoiar o esporte e o lazer para a juventude de Cruzeiro do Sul.”