Gladson Camelí publica novas nomeações e exonerações no Diário desta segunda; VEJA

O governador do Acre, Gladson Camelí, publicou nesta segunda-feira (26) novas nomeações e exonerações no Diário Oficial do Estado (DOE), promovendo mudanças em secretarias e órgãos estaduais.

Entre as pastas que passaram por alterações estão a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE) e a Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM). As mudanças envolvem cargos comissionados e fazem parte da rotina administrativa do governo estadual.

Para mais detalhes sobre as alterações e os nomes dos servidores nomeados ou exonerados, confira as publicações no DOE desta segunda: