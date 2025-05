Gladson lamenta a morte do jornalista Jairo Carioca: “Legado de compromisso com a informação”

O governador Gladson Camelí expressou, com “profunda tristeza”, o falecimento do jornalista e escritor Jairo Carioca. A nota de pesar foi divulgada após a notícia da morte do jornalista, que estava no Rio de Janeiro a trabalho, cumprindo agenda da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Setict).

SAIBA MAIS: Morre o jornalista Jairo Carioca; corpo foi encontrado dentro de apartamento no RJ

Em sua declaração, o governador destacou o legado deixado por Jairo Carioca. “Jairo deixa um legado de compromisso com a informação e, principalmente, com o registro da história e da memória da comunidade Alto Santo, da qual era signatário”, afirmou Camelí.

O chefe do executivo estadual também estendeu suas condolências à família do jornalista.

“Minhas condolências à sua filha, Fernanda Morais Carioca, e ao neto, João Miguel Carioca da Silva. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos”, finalizou Gladson Cameli.