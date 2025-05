Governo do Acre envia 80 mil tijolos para obras de infraestrutura em Manoel Urbano durante Operação Verão 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), reforça o compromisso com os municípios acreanos e avança com os trabalhos da Operação Verão 2025. Nesta quarta-feira, 28, foram entregues as primeiras remessas do total de 80 mil tijolos maciços destinados a Manoel Urbano, resultado de um termo de cooperação técnica firmado entre o Deracre e a prefeitura local. O material será utilizado na construção de calçadas, contribuindo para a melhoria da acessibilidade e da infraestrutura urbana da cidade.

“A determinação do governador Gladson Camelí é que aproveitemos cada dia de sol para acelerar os serviços. A entrega dos tijolos representa mais uma etapa importante no compromisso com a pavimentação e o desenvolvimento urbano dos municípios acreanos”, destaca a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A entrega foi acompanhada pelo vice-prefeito Alberto Bezerra e pelos secretários municipais de Obras, Cleudon da Cunha, e de Agricultura, Jezaias Mendes. A iniciativa fortalece a parceria entre os governos estadual e municipal, com foco na execução de obras que promovem mais qualidade de vida para a população.

A Operação Verão 2025 contempla frentes de trabalho em todo o estado, com serviços de pavimentação, melhoria em ramais e execução de obras públicas.