Governo do Acre publica convocação de professores aprovados em processos seletivos da Educação

As Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE) do Acre divulgaram novas convocações para contratação temporária de professores aprovados em processos seletivos simplificados.

As vagas são destinadas às áreas de educação especial, educação escolar indígena e ensino regular, com o objetivo de suprir demandas emergenciais da rede estadual. A seleção será realizada por meio de análise de títulos.

O Edital nº 040/2025 convoca candidatos para o cargo de Professor Mediador P1, com atuação na zona rural do município de Bujari. Os aprovados devem comparecer ao Núcleo de Educação de Bujari até o dia 2 de junho, das 7h30 às 13h30, levando a documentação exigida.

Entre os documentos obrigatórios estão diploma de escolaridade, certificado de curso de formação em Educação Especial (mínimo de 180 horas), atestado médico pré-admissional e outras certidões, listadas no site oficial da Sead.