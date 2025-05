Governo publica novas nomeações e exonerações em edição do Diário Oficial; confira

O Governo do Estado do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira (27) uma nova rodada de nomeações e exonerações de servidores em cargos comissionados. As mudanças atingem secretarias estratégicas, como Educação, Saúde, Agricultura e também o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE).

Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), foram nomeados Evandro Holanda dos Santos, para o cargo de referência CAS-7; Cliciana Pereira Barros, para o CAS-8; e Ingred Costa Correia, para o CAS-2. Também foram feitas nomeações em outros órgãos: Sara Mendes da Costa foi designada para o cargo de referência CAS-1 no DERACRE; Maria Eduarda Prado Martins, para o CAS-3 na Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE); e Werlen Carlos Mota, para o CAS-4 na Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGR).

No mesmo documento oficial, o governo também tornou públicas cinco exonerações. Edilene Silva Souza deixou o cargo de referência CAS-1, ao qual havia sido nomeada pelo Decreto nº 9.438-P, de 5 de fevereiro de 2025. Maurisia Maciel de Araújo foi exonerada do CAS-2, nomeada anteriormente pelo Decreto nº 6.884-P, de 23 de maio de 2024. Natasha da Silva Freitas saiu do CAS-3, função que ocupava desde o Decreto nº 3.602-P, de 28 de abril de 2023.

Também foram exonerados Antonio Jairo Costa Araújo, do cargo de referência CAS-4, nomeado pelo Decreto nº 3.681-P, de 28 de abril de 2023, e Andreia Silva Nogueira, que ocupava um cargo comissionado do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta (CDAI-2), nomeada pelo Decreto nº 5.184-P, de 24 de outubro de 2023. As mudanças fazem parte dos ajustes administrativos promovidos rotineiramente pelo Executivo estadual.

