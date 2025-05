Gracyanne Barbosa é acusada de fazer “macumba” para reatar com Belo

Juliano Carvalho afirmou que fazia parte da equipe de Gracyanne Barbosa e detonou a influencer fitness no Instagram. Além de afirmar que teve a vida e o psicológico afetado pela ex-BBB, o rapaz alegou que ela fez “macumba” para voltar com Belo.

“Vagabunda fazendo ‘macumba’ para ter o bofe de volta, porque eu participei de tudo”, afirmou pelos Stories. “Esquece, ele não vai voltar para você. Vai atrás dos seus personais. Você não é leal nem a você mesmo”, completou.

Antes, ele soltou o verbo contra a influencer e até compartilhou uma publicação ao lado dela. “Essa mulherzinha é uma farsa. Acabou com minha vida, meu psicológico, me deixou na merda”, escreveu.

Ele ainda disse que ela engana os seguidores com a vida saudável. “Enchendo o c* de bomba, manjaro (uma referência ao medicamente Mounjaro, que ficou popular ao ser usado para acelerar a perda de peso). Vagabunda, você acabou com minha vida”, completou.