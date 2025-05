Homem é baleado na cabeça e encontrado com massa encefálica exposta no interior do Acre

Leonardo Costa Carrilho, de 28 anos, conhecido como “Pelezinho”, foi encontrado em estado gravíssimo após ser baleado com dois tiros na cabeça, na manhã desta terça-feira (20), em via pública no bairro Fontenele de Castro, no município de Brasiléia, interior do Acre.

Segundo informações dos policiais civis, a equipe foi até o bairro para realizar diligências após receber uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, os agentes encontraram Leonardo caído na rua. A vítima apresentava ferimentos graves, com exposição de massa encefálica causada pelos disparos.

Diante da gravidade do caso, os policiais colocaram o homem na carroceria da viatura descaracterizada e o levaram rapidamente ao Hospital Regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, onde ele deu entrada em estado gravíssimo.

Após o socorro, os policiais retornaram ao bairro Fontenele de Castro para coletar informações sobre a tentativa de homicídio. Os levantamentos iniciais estão sendo realizados, e a investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.