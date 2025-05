Homem é ferido com golpe de faca em frente a bar em Tarauacá; autor fugiu do local

Na noite desta quarta-feira (21), uma ocorrência de lesão corporal foi registrada em frente ao “Bar do Caracol”, localizado na Rua Manoel Lourenço, no Bairro Senador Pompeu, em Tarauacá.

A vítima, que não pôde ser identificada no momento por estar desorientada e sob efeito de álcool, foi encontrada caída na via pública com uma lesão no ombro esquerdo provocada por um golpe de faca.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e rapidamente enviou uma guarnição ao local. Os primeiros socorros foram prestados pelos sargentos Julio César e RR V. Neto, que também apreenderam a arma branca usada no crime. Posteriormente, a faca foi entregue à equipe policial.

Durante as diligências, moradores da região informaram que o suspeito seria um homem identificado como P.G, cuja residência estaria situada próximo da região. Os policiais foram até o endereço informado, mas encontraram o imóvel fechado com corrente e cadeado pelo lado de fora. Vizinhos relataram que não havia ninguém na casa naquele momento.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital. No entanto, devido ao seu estado de embriaguez, não foi possível obter informações sobre sua identidade, uma vez que ela apresentava dificuldades na fala e estava desorientada.

Segundo uma testemunha, o agressor teria desferido um golpe inicial que derrubou a vítima no chão. Em seguida, teria tentado realizar novos ataques com a faca, sendo impedido pela intervenção de um militar.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde serão adotadas as medidas cabíveis para investigação e possível localização do autor.

Veja o vídeo: