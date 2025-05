Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

O MISTÉRIO HUMANO

Data estelar: Vênus e Marte em trígono.

Nenhuma alma humana é obrigada a passar a maior parte do tempo angustiada, porém, o sofrimento tem se convertido no lugar comum da humanidade, ou seja, as pessoas se entendem e comunicam através dos seus relatos e argumentações sofridas, porque partem do princípio, inconsciente, de que a vida aqui na Terra seja destinada ao sofrimento.

No entanto, não faz nenhum sentido que o Universo tenha evoluído bilhões de anos para produzir um reino da natureza capacitado a inventar maravilhas, mas ao mesmo tempo incompetente para existir com alegria, descontração e confiança no proceder misterioso da Vida.

Porém, o que faz sentido, sim, é que nosso reino seja o lugar do Universo no qual essa confiança alegre não seja produto de automatismos instintivos, mas de decisões íntimas e de boa vontade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando sua alma pode tomar algumas iniciativas pontuais e ser muito bem-sucedida nesse movimento. Escolha algo que seja interessante e que traga resultados que sua alma aprecie, e siga em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os bons sentimentos que não se manifestam acabam azedando o ambiente, porque as pessoas precisam de sinais evidentes para saber em que terreno pisam, ou melhor, com quem se relacionam. Manifestar sentimentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cada dia é um mundaréu novo de ideações que passa pela sua mente, mas cada dia, também, é a apresentação das limitações necessárias para que esse mundaréu não seja apenas um vento que passa pela sua mente. Realizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aja no sentido de seu bem-estar pessoal, mesmo que isso pareça egoísta aos olhos de outrem. Nem sempre as pessoas sabem julgar direito o que as outras fazem, na maior parte do tempo seus juízos são equivocados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que seja de boa vontade merece ser posto em marcha. A boa vontade será sempre sua proteção, porque o que é feito em nome dela é protegido por todas as forças, telúricas e cósmicas. Preserve a boa vontade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas ideias loucas que promovem sentimentos intensos em você, pois bem, é agora que sua alma encontra oportunidade para realizar um tanto dessas ideias. O cenário é perfeito, por que você não aproveitaria a ocasião?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Circule pelo ambiente social com desenvoltura, sem pretender absolutamente nada, se dedicando apenas a fazer contatos e manter vivos os laços que unem você a certas pessoas, seja no âmbito privado ou público.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Hoje há uma oportunidade para você fazer uso de tudo que andou juntando nos tempos anteriores, tomando iniciativas que sirvam ao objetivo de progredir no caminho escolhido. Fazendo pouco, o resultado será muito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está tudo certo e você desfrutaria muito do dia, não fosse que o mundo anda mais incerto do que nunca, e essa incerteza do mundo se manifesta através das pessoas, que demandam uma atenção desnecessária. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de todos os perrengues e mal-estares, sua alma conseguiu chegar até aqui e agora, e isso deve ser celebrado com pompa e circunstância, já que não foi uma epopeia fácil de administrar. Celebre.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dizer o que pensa seria sempre a melhor ideia, porém, as pessoas não estão preparadas para ouvir verdades, elas preferem mentiras confortáveis e isso é bastante compreensível. Porém, sua alma precisa falar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que você iniciar hoje com boa vontade e empenho conseguirá dar resultados em muito menos tempo do que o esperado. Porém, nada acontece por si só, é fundamental que você tome as iniciativas pertinentes.