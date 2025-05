Idoso de 67 anos cai de pé de coco e vai parar no PS de Rio Branco com fratura na perna

O idoso Adonay José da Silva, de 67 anos, ficou ferido após cair de um pé de coco na noite desta terça-feira (27), na Rua do Futuro, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Adonay pediu ao vizinho permissão para colher alguns cocos no quintal da residência. Com o auxílio de uma escada, ele subiu no pé de coco e estava retirando os frutos quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros.

Na queda, o idoso caiu de lado, machucou o braço e a costela, e acabou fraturando a cabeça do fêmur, próxima ao quadril, ficando impossibilitado de se levantar.

Amigos e vizinhos acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e prestou os primeiros socorros. O idoso foi atendido ainda embaixo do pé de coco, e foi necessária a ajuda da comunidade para transportá-lo até a ambulância. Após a estabilização do quadro clínico do paciente, o Samu o encaminhou, em estado estável, ao pronto-socorro de Rio Branco.

A vítima deu entrada no setor de trauma do pronto-socorro e passará por exames para avaliar a gravidade das lesões.