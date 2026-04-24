Sábado terá vacinação gratuita e feira de adoção no Horto Florestal

População poderá vacinar cães e gatos contra a raiva e conhecer animais disponíveis para adoção responsável

Neste sábado (25), o Galpão Açaí, no Horto Florestal, será o ponto de encontro para quem busca cuidar da saúde dos animais de estimação e fortalecer o combate à crueldade. A Prefeitura de Rio Branco promove, das 8h às 16h, um mutirão de serviços gratuitos em alusão à campanha Abril Laranja.

A mobilização une as pastas de Saúde e Meio Ambiente para oferecer, de forma imediata, a vacinação antirrábica para cães e gatos. Além da imunização essencial para evitar a transmissão da raiva para humanos , o evento contará com uma feira de adoção, voltada a dar um novo lar para animais resgatados.

Educação e Denúncia

Mais do que cuidados médicos, a ação foca na conscientização. Equipes estarão no local prestando orientações sobre guarda responsável e educação ambiental. O objetivo é reduzir o abandono e informar a população sobre os canais oficiais para coibir abusos.

Para quem presenciar casos de maus-tratos, a Secretaria de Meio Ambiente reforça que as denúncias podem ser feitas pelos canais:

Telefone direto: (68) 3212-7466

Plataforma digital: meioambiente.riobranco.ac.gov.br

Emergências: 190 (Polícia Militar)

A iniciativa busca elevar os índices de saúde pública através do controle de zoonoses e transformar o Abril Laranja em um marco prático de proteção animal na capital acreana.