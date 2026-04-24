24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Sábado terá vacinação gratuita e feira de adoção no Horto Florestal

População poderá vacinar cães e gatos contra a raiva e conhecer animais disponíveis para adoção responsável

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/04/2026 às 06:36
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Sábado terá vacinação gratuita e feira de adoção no Horto Florestal
Vacinação antirrábica será o carro-chefe da ação no Horto Florestal neste sábado (25)/ Foto: Reprodução

Neste sábado (25), o Galpão Açaí, no Horto Florestal, será o ponto de encontro para quem busca cuidar da saúde dos animais de estimação e fortalecer o combate à crueldade. A Prefeitura de Rio Branco promove, das 8h às 16h, um mutirão de serviços gratuitos em alusão à campanha Abril Laranja.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A mobilização une as pastas de Saúde e Meio Ambiente para oferecer, de forma imediata, a vacinação antirrábica para cães e gatos. Além da imunização essencial para evitar a transmissão da raiva para humanos , o evento contará com uma feira de adoção, voltada a dar um novo lar para animais resgatados.

Educação e Denúncia

Mais do que cuidados médicos, a ação foca na conscientização. Equipes estarão no local prestando orientações sobre guarda responsável e educação ambiental. O objetivo é reduzir o abandono e informar a população sobre os canais oficiais para coibir abusos.

Para quem presenciar casos de maus-tratos, a Secretaria de Meio Ambiente reforça que as denúncias podem ser feitas pelos canais:

  • Telefone direto: (68) 3212-7466

  • Plataforma digital: meioambiente.riobranco.ac.gov.br

  • Emergências: 190 (Polícia Militar)

A iniciativa busca elevar os índices de saúde pública através do controle de zoonoses e transformar o Abril Laranja em um marco prático de proteção animal na capital acreana.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.