Influencer do Bonde dos 40 é presa em festa regada a drogas

A influencer digital conhecida como Lalazinha, de 19 anos, foi presa na última sexta-feira (23) durante uma operação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Teresina, Piauí. Procurada por envolvimento com a facção Bonde dos 40, ela era, segundo a polícia, uma das principais recrutadoras do grupo nas redes sociais.

Lalazinha foi detida em uma chácara onde ocorria uma festa regada a drogas, frequentada por membros da facção. No local, dois responsáveis pelo imóvel também foram presos, e entorpecentes foram apreendidos com apoio de cães farejadores.

De acordo com as investigações, a influencer utilizava sua visibilidade para promover a organização criminosa, ostentando armas, dinheiro e festas de luxo para atrair seguidores, especialmente jovens.

Em diversas postagens, exaltava o estilo de vida dos traficantes ligados ao Bonde dos 40, facção que disputa território com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado.

A operação, batizada de “Fazenda 3”, faz referência à localidade onde a ação ocorreu. As autoridades continuam as investigações para identificar outros envolvidos e desmantelar a rede de recrutamento virtual da facção.