Influenciador se entrega após 10 meses de fuga por atropelar intencionamente noivo recém-casado

O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino se apresentou à Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (19), quase dez meses após atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, na orla do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense. Ele foi até a 42ª Delegacia de Polícia, responsável pelas investigações do caso, onde teve o mandado de prisão cumprido.

Belarmino é réu por homicídio doloso — quando há intenção de matar —, além de responder por omissão de socorro e fuga do local do acidente. Segundo a perícia, ele dirigia uma BMW a 109 km/h em um trecho com limite de 70 km/h, quando atropelou Toshiro, que atravessava a Avenida Lúcio Costa com a esposa, Bruna Villarinho, horas após o casamento do casal. A lua de mel estava prestes a começar.

De acordo com o inquérito policial, o influenciador não tentou frear e, ao assumir o risco de provocar a morte, teve a conduta enquadrada como dolosa. Laudos técnicos indicam que, se ele estivesse dentro do limite de velocidade, teria conseguido parar o veículo a tempo de evitar o atropelamento.

Além do excesso de velocidade, o relatório pericial apontou indícios de consumo de álcool e uso de cigarro eletrônico ao volante. Manchas com odor de bebida alcoólica e uma taça quebrada foram encontradas no interior do carro. Vestígios de sangue estavam presentes no para-brisa e na parte traseira da BMW.

VEJA TAMBÉM: Noivo é preso por não pagar pensão momentos antes de casamento em Porto Seguro

Imagens registradas no interior do veículo no dia do acidente mostram Belarmino fumando um cigarro eletrônico enquanto dirigia. O carro transportava cinco passageiras, que foram indiciadas por omissão de socorro.

O acidente ocorreu em 13 de julho de 2024. O mandado de prisão foi expedido no dia seguinte, mas o influenciador permaneceu foragido até esta semana. Em agosto do mesmo ano, sua defesa alegou que ele não havia ingerido álcool e trafegava dentro da velocidade permitida, mas depois informou que uma perícia particular seria realizada.

Procurado novamente nesta segunda-feira (19), o advogado Gabriel Habib, que representa Belarmino, afirmou que não irá se pronunciar sobre o caso.

A Polícia Civil confirmou em nota que, após uma série de diligências, o influenciador se apresentou espontaneamente e teve sua prisão formalizada. Ele aguarda decisão judicial sobre a manutenção de sua custódia.